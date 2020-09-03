РИАМО - 3 сен. В строительные объекты новой Москвы, среди которых недвижимость, социальные объекты, транспортная и инженерная инфраструктура, вложили порядка 1,1 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Благодаря объему частных инвестиций, которые на данный момент превысили 1,1 триллиона рублей, и вложенному городскому бюджету в размере более 400 миллиардов рублей, ТиНАО комплексно и сбалансировано развивается», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Самыми важными и значимыми инвестиционными проектами развития стали агрокластер «Фуд Сити» в поселении Сосенское, индустриальный парк «Индиго» и бизнес-парк «Румянцево».

«Все объекты обеспечиваются транспортной доступностью. Город строит в новой Москве метро и активно модернизирует дорожную сеть, в том числе главные артерии Калужское и Киевское шоссе. На базе новый станций метро создаются крупные транспортно-пересадочные узлы, такие как «Саларьево», - подчеркнул Бочкарев.

Строящиеся объекты полностью обеспечивают людей рабочими местами.

«За последние 8 лет в ТиНАО созданы 175 тысяч рабочих мест. Концепция полицентризма – создания точек роста, центров производственной, деловой и социальной активности эффективно реализуется в ТиНАО. Это уже позволило сократить маятниковую миграцию населения, равномерно распределить социально-общественные, транспортные и экономические нагрузки на территории города», - отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.