РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 сен. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина приняла участие в патриотической акции «Диктант Победы» в школе №12 в четверг, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Всего жители муниципалитета писали диктант на 35 площадках. В школе №12 «Диктант Победы» написали Хаймурзина, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, горожане.

«Отрадно, что в этом году в «Диктанте Победы» есть вопросы, связанные с событиями, которые проходили у нас в Подмосковье, а также есть вопросы про героические подвиги и места сражений, два вопроса есть даже из эмоциональной сферы – про песни», - отметила Хаймурзина.

Кравченко призвал участников акции особое внимание уделять взаимодействию с ветеранами.

«Спасибо всем, кто принял участие в написании «Диктанта Победы», - заключил Кравченко.