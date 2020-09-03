РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Сотрудники ГИБДД Люберец рассказали ученикам школы №2 правила безопасности на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

2 сентября сотрудниками службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в рамках Единого дня детской дорожной безопасности совместно с органами управления образованием были проведены открытые уроки по БДД «Азбуку дорожную знать каждому положено».

«Вначале​ для учащихся МОУ СОШ №2 городского округа Люберцы инспектор ГИБДД и ростовая кукла «зебра» напомнили основные правила безопасного поведения на дорогах: как безопасно переходить проезжую часть, что такое светофор, и зачем он нужен, избегая «дорожные ловушки», где безопасно кататься на велосипеде и других современных средствах передвижения, и что должен сделать ребенок пассажир при путешествии с родителями в автомобиле», - говорится в сообщении.

Ребята активно отвечали на довольно сложные вопросы инспектора ГИБДД и пообещали всегда и везде соблюдать правила дорожного движения.

Также прошли практические занятия, которые состоялись на специализированной транспортной площадке МОУ СОШ №55 Люберец по обучению учащихся правилам безопасного поведения на дороге в условиях транспортной среды, приближенной к реальной.

«Сотрудники ГИБДД ​вместе с ростовой куклой «зебра» напомнили учащимся 4 класса азы дорожной безопасности и предложили им продемонстрировать навыки безопасного перехода проезжей части на практике, учитывая разнообразные «дорожные ловушки». В завершении познавательных и полезных уроков всем ребятам были ​ вручены ​ полезные подарки - световозвращающие наклейки с разъяснением их принципа действия», - завершается в сообщении.