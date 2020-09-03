РИАМО - 3 сен. Согласована проектная документация по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: улица Земляной Вал, дом 39/1, строение 1, здание было построено в 1950-х годах, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

В жилом доме отремонтируют балконы, займутся ремонтом плит перекрытий, восстановят железобетонные лестницы. А также модернизируют водосточную систему, заменят ограждения балконов, поменяют кровлю и проведут другие работы.

«В рамках проведения капитального ремонта будут также выполнены отделочные и ремонтные работы: обновление штукатурки стен фасада в местах разрушения, ремонт цоколя, последующая окраска наружных стен и замена облицовки цоколя из керамогранитных плит. В местах намокания запланирована обработка антисептиком, помимо этого обновят карнизы и стенки входных групп, а также установят новые входные двери», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Также проектом предусмотрена и внутренняя отделка – покраска стен, потолков, лестничных маршей. Кроме того, заменят покрытие, обновят металлические ограждения лестниц, установят новые деревянные поручни.

Еще модернизируют систему электроснабжения, включая замену этажных щитов и общедомового освещения. Также будут проведены работы по замене систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализационных труб и полной замене системы отопления по существующей схеме.​