РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. С 14 сентября по 11 октября текущего года в Московской области пройдет прием заявок на региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

К участию в конкурсе приглашаются социальные предприниматели Люберец.

«В 2020 году региональный этап конкурса пройдет уже в шестой раз и будет проведен в онлайн-формате. Конкурс направлен на поиск и выявление лучших проектов коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций, представивших на конкурс проекты в сфере социального предпринимательства», — сказала заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Карисалова.

По ее словам, кульминацией конкурсной программы станет представление лучших проектов социального предпринимательства Подмосковья на Всероссийском конкурсе.

Она отметила, что работы участников конкурса оценит экспертный совет, в который войдут одни из лучших представителей предпринимательства Московской области. Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и подать заявку можно на официальном сайте Всероссийского конкурса: http://konkurs.rgsu.net.