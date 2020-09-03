РИАМО - 3 сен. В новом учебном году изучение истории в кадетских классах Москвы будет проходить с применением интерактивного образовательного игрового набора, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

В четверг московские кадеты получат комплекты новой интерактивной военно-исторической викторины. В наборе «Великая Отечественная война, серия 1941-1942» реализована технология дополненной реальности, которая позволит изучать этапы войны через мобильное приложение. Для этого нужно отсканировать QR-коды и получить доступ к образовательным видео, 3D-анимации и моделям военной техники.

«Внедрение в образовательный проект интерактивных форматов, таких как эта игра, позволяет мотивировать школьников на углубленное изучение истории своей страны. Это также поможет им в дальнейшей учебе, ведь часть вопросов будет включена в демонстрационный экзамен по военной подготовке и в итоговый экзамен в рамках проекта предпрофессионального образования «Кадетский класс в московской школе», – рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Образовательно-игровой набор «Великая Отечественная война, серия 1941-1942» разработали к 75-й годовщине Великой Отечественной войны в рамках реализации гранта Президента РФ.