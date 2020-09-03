РИАМО - 3 сен. Маршруты девяти электричек продлят 6 сентября для удобства гостей праздника в честь ежегодного фестиваля «День Бородина» в Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы компании «Центральная ППК».

«Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», - говорится в сообщении.

В этот день от и до станции Бородино будут следовать пригородные поезда: из Москвы — №6315 в 09:36 (отправление с Савеловского вокзала), 09:47 (отправление с Белорусского вокзала); №6305 в 10:43 (отправление с Белорусского вокзала); №6307 в 14:13 (отправление с Белорусского вокзала); №6311 в 18:06 (отправление с Савеловского вокзала), в 18:13 (отправление с Белорусского вокзала); №6161 в 13:11 (отправление с Савеловского вокзала), в 13:17 (отправление с Белорусского вокзала).

Со станции Бородино — №6302 в 13:38; №6304 в 15:54; №6196 в 17:03; №6306 в 20:42.

В рамках фестиваля на Бородинском поле пройдут военно-исторические реконструкции эпизодов знаменитого сражения Отечественной войны 1812 года, музыкальные концерты, выставки.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте музея-заповедник «Бородинское поле».