РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. В новом учебном году в городском округе Люберцы продолжит работу проект «Родительский контроль», который помогает контролировать качество питания в школах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Каждый родитель в любой удобный для него день, по согласованию с классным руководителем, может посетить школьную столовую и попробовать блюда из меню. Оценка рациона будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», - говорится в сообщении.

Записаться на дегустацию школьного обеда также можно по специальному телефону. У каждой школы он свой. Номер можно найти на официальном​ сайте образовательного учреждения.