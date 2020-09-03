РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 сен. В связи с отключением электроэнергии МФЦ в микрорайоне Барыбино в Домодедове 4 сентября будет работать с 8:00 до 9:00 и с 20:00 до 21:00, сообщается в группе «МФЦ Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с плановыми работами по ремонту электрооборудования 4 сентября на 8 часов в период с 9:00 до 20:00 планируется отключение электроэнергии на нескольких улицах в микрорайоне Барыбино.

«Офис МБУ «МФЦ Домодедово», расположенный по адресу: микрорайон Барыбино, улица Леваневского, дом №2А будет работать 4 сентября с 8:00 до 9:00, с 20:00 до 21:00», - говорится в сообщении.