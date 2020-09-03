В ближайшие выходные в Москве отметят День города. В честь праздника в столице проведут больше 320 концертных программ. В субботу и воскресенье для жителей и гостей города на разных площадках споют Родион Газманов, Юлия Волкова, Диана Гурцкая, Клава Кока, Guf, HammAli&Navai, Artik&Asti, группы «Нервы», «Animal ДжаZ» и многие другие. Поклонники классической музыки смогут насладиться звуками органа в сопровождении картин известных художников прошлых столетий. Также в грядущий уикенд состоится открытие фестиваля современной драматургии и фотовыставки советского художника Наума Грановского.

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ПЯТНИЦА, 4 сентября

Цикл концертов «Звучащие полотна»

пресс-служба фонда «Бельканто»

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7/10

Когда: 4 сентября в 20:00, 5 сентября в 21:00

Стоимость: от 800 рублей

В грядущие выходные в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в рамках проекта «Звучащие полотна» пройдет сразу несколько концертов. В пятницу зрители смогут насладиться просмотром картин Марка Шагала под звуки органа, саксофона и дудука – духового язычкового инструмента. В субботу в старинном соборе лауреаты международных конкурсов исполнят шедевры Марчелло, Вивальди и Моцарта. Сопровождать музыкальные композиции будет мультимедийная инсталляция по мотивам картин выдающихся живописцев XIX века – Эдуарда Мане, Клода Моне и Винсента Ван Гога. Приобрести билеты можно на сайте благотворительного фонда «Бельканто».

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Концерт Artik&Asti

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3/4, стр. 2

Когда: 4 сентября в 23:00

Стоимость: от 2 500 рублей

В клубе Gipsy 4 сентября выступит популярный дуэт Artik&Asti. Со сцены прозвучат такие хиты, как «Девочка танцуй», «Грустный дэнс», «Все мимо», «Под гипнозом» и другие. Организаторы предупреждают, что это мероприятие клубного формата, и артисты выйдут на сцену не раньше 02:00 часов ночи. Впускать в клуб начнут с 23:00.

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Стендап-шоу «Комики из сети»

Где: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37Б

Когда: 4 сентября в 20:00

Стоимость: депозит в размере тысячи рублей за ужин

Шоу проекта Stand-Up Import проходят каждый день в разных атмосферных заведениях Москвы с необычной кухней – больше не нужно разрываться между концертом и посиделками в кафе. Так, в пятницу от души посмеяться и одновременно насладиться восточными блюдами получится в одном из ресторанов сети «Урюк». Хэдлайнеры вечера – Ирина Приходько, Саша Малой, Алексей Квашонкин и Александр Киселев. Шоу длится 1,5 часа. Вход на концерт бесплатный. В заведении действует депозит в размере тысячи рублей на человека, который можно потратить на еду и напитки.

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Фотовыставка «Москва Наума Грановского 1920 – 1980»

сайт центра фотографии имени братьев Люмьер

Где: г. Москва, Болотная набережная, д. 3, стр. 1

Когда: с 4 сентября по 31 октября

Стоимость: льготный билет – от 250 рублей, обычный – от 450 рублей

В Центре фотографии братьев Люмьер 4 сентября открывается юбилейная выставка архитектурного фотографа Наума Грановского, посвященная его 110-летию. В экспозицию вошли кадры Москвы 20-х годов прошлого века и сталинского периода, а также менее известные работы, созданные Грановским в эпоху советского модернизма. Монография показывает, как менялся облик Москвы от 20-х к 80-м годам. Билеты можно приобрести на сайте Центра фотографии.

Слет туристических блогеров

Где: Орехово-Зуевский г.о., с. Ильинский Погост, ул. Митрохинская, д. 8

Когда: с 4 по 6 сентября

Стоимость: 1 800 рублей

Ежегодный фестиваль travel-блогеров «Слет под рюкзаком» пройдет с 4 по 6 сентября в международной арт-резиденции «Гуслица» на территории Орехово-Зуевского городского округа.

В этом году в нем примут участие Петр Ловыгин, Александр Кондрашов, Илия Воскресенский, Миша Ронкаинен, Полина Бржезинская, Богдан Булычев и еще более 100 блогеров, с общей аудиторией примерно 15 миллионов человек. Участники поделятся своим опытом путешествий и подскажут рабочие инструменты продвижения в социальных сетях. Приобрести билеты и узнать подробную информацию можно на сайте фестиваля. В стоимость входят свободное передвижение по зоне слета,

а также место под палатку в зоне кемпинга с душем и туалетом.​

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СУББОТА, 5 сентября

Программа на День города от «Московских сезонов»

Где: г. Москва

Когда: 5 и 6 сентября

Стоимость: бесплатно

В 2020 году 5 и 6 сентября столица отметит свое 873-летие. В этот раз праздник будет посвящен музеям, в которых в эти дни пройдут увлекательные лекции и мастер-классы. Всего откроется более 40 площадок – в московских парках выступят джаз-бенды, рок-группы и известные поп-исполнители. В их числе Юлия Волкова, Родион Газманов, Маша Вебер, Артем Кид и многие другие. На улицах города труппы известных столичных театров представят свои лучшие спектакли, а для поклонников интеллектуальных игр проведут два состязания – «Что? Где? Когда?» в Таганском парке и Quizarena в парке «Красная Пресня». Вход на все мероприятия и участие во всех событиях бесплатные, но может понадобится регистрация. Со всеми подробностями и актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте «Московских сезонов».

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День города в парке «Зарядье»

Сайт мэра Москвы

Где: г. Москва, ул. Варварка, вл. 6

Когда: 5 и 6 сентября с 15:00 до 22:00

Стоимость: бесплатно

В День города парк «Зарядье» и Mint Music Family организуют двухдневный фестиваль актуальной музыки «Заря». В Большом амфитеатре в эти дни на сцену выйдут «Нервы», «Animal ДжаZ», «Сансара», «Комсомольск», Дора, Тося Чайкина, поля дудка, Tesla Boy и другие.

Концерт разобьют на блоки. Несмотря на то, что площадка парка готова принять до 7 тысяч зрителей, фактически на каждом из них будут присутствовать не более 700 человек. Вход бесплатный. Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте парка. Там же будут транслироваться все концерты.

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Фестиваль современной драматургии

Где: г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 3; г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 3

Когда: с 5 по 12 сентября

Стоимость: уточнять на сайте фестиваля

Крупнейший фестиваль современной драматургии «Любимовка» стартует 5 сентября. В этом году он пройдет на площадке «8/3» и в Центре Вознесенского. Также все спектакли будут транслироваться онлайн. Для участия авторы со всего мира прислали 815 текстов, из которых профессиональные ридеры выбрали 39 лучших.

Все пьесы будут представлены в форме сценических читок. Кроме этого, для участников подготовили большую образовательную программу с мастер-классами Кирилла Серебренникова, Михаила Дурненкова, Евгения Казачкова, Ильмиры Болотян, Марины Андрейкиной и Родиона Белецкого. Полное расписание фестиваля опубликовано на сайте «Любимовки».

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Благотворительный концерт фестиваля «Добрые люди»

пресс-служба фестиваля «Добрые люди»

Где: г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9

Когда: 5 сентября в 19:00

Стоимость: бесплатно

В Парке Горького, на сцене Зеленого театра, 5 сентября состоится большой благотворительный концерт, который станет кульминацией фестиваля «Добрые люди». На сцене выступят популярные исполнители – Клава Кока, Диана Гурцкая с детским ансамблем и дуэт HammAli&Navai. Вход свободный.

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября

Фестиваль Heavy Traffic 2020

Где: г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 6

Когда: 6 сентября в 20:00

Стоимость: от 1500 рублей

В клубе «1930 Moscow» в воскресенье, 6 сентября, пройдет фестиваль хип-хоп музыки. На сцене выступят известные представители этого жанра – Guf, Slimus, Смоки Мо, Pastor Napas, Murovei, Kreem и другие. Концерт начнется в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс. Афиша».

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Выставка «Москва читающая»

Где: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82, к. 1

Когда: со 2 сентября по 22 ноября

Стоимость: бесплатно

В Главном архивном управлении города Москвы открылась новая выставка «Москва читающая», посвященная жителям, ценящим литературу. В экспозиции представлены работы фотографов Николая Щапова, Бориса Вдовенко, Михаила Озерского, Михаила Трахмана, Василия Мариньо и многих других. Все снимки сделаны в период с конца XIX века до конца 1990-х годов. Посмотреть фотографии можно с 09:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 20:00 в выходные. Вход свободный.

Выставка VR Gallery

Где: г. Москва, Пушкарев пер., д. 5

Когда: с 1 по 30 сентября

Стоимость: в будни – 750 рублей, в выходные – 850 рублей

VR Gallery — уникальный проект, который позволяет оказаться в совершенно разных пространствах, не покидая помещения. Посетителям предлагаются три путешествия на выбор – Deep immersive, Visionary art и Kremer museum. Куда отправиться – в сюрреалистичный мир Сальвадора Дали, в мультипликационное пространство диджитал-художников или в музей Кремера – решать только вам. Данный VR-проект проходит по сеансам. Приобрести электронные билеты и ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте Аrt Dynamics Studio.