РИАМО - 3 сен. Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья провели 8,4 тысячи вакцинаций и диагностических исследований проб материалов от поголовья мелкого рогатого скота на различные инфекционные заболевания животных с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Исследования проводились на бруцеллез, инфекционный эпидидимит баранов, туберкулез, листериоз, хламидиоз и другие. По этим заболеваниям обеспечено полное благополучие сельхозхозяйств на территории области», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Мероприятия проводятся в целях недопущения возникновения и распространения на территории региона заразных болезней животных, в том числе опасных для человека.

«На территории Московской области расположено более 200 объектов, занимающихся содержанием, разведением и реализацией мелкого рогатого скота – овец и коз. Суммарное поголовье мелкого рогатого скота на территории региона составляет более 77,8 тысячи голов», – отметил Разин.

Проведение ветеринарами профилактической вакцинации и других мероприятий позволяет поддерживать эпизоотическое благополучие животноводческих хозяйств региона.