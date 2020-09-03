РИАМО - 3 сен. Два электропоезда скорого сообщения Москва (Казанский вокзал) – Коломна 12 сентября превратятся в «Яблочный экспресс», чтобы все желающие смогли попасть на литературный фестиваль «Антоновские яблоки», говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Главной темой традиционного ежегодного фестиваля в этом году стала «Ткань неспешной жизни» – истории, чтение в яблоневом саду, прослушивание музыки на воде, а также театральные представления во дворах и скверах.

«Организаторы помогут гостям ощутить спокойный и размеренный ритм жизни, который описывают в своих произведениях многие писатели. Фестиваль откроется в 11:00», – уточняется в сообщении.

Все пассажиры экспрессов получат памятные сувениры от ЦППК, а также гости «Яблочных экспрессов» смогут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно заглянуть в Открытую ЛИТстудию в «Сквере Зайцева» и оставить свой билет у регистратора.

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