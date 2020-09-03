РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. С начала 2020 года были выполнены работы по благоустройству люберецких парков, сообщила директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

«Основным событием этого лета для парка «Наташинские пруды» стал запуск скважины для наполнения водоемов водой 23 июня.​ Также проведена замена и установка новых урн (34 штуки), покрашены 36 урн, 151 столб уличного освещения и 112 лавочек. Покрашена и восстановлена основная Центральная входная группа - окрашено 96 элементов», - сказала Атанова.

Она добавила, что ведутся работы по восстановлению заборного ограждения со стороны улицы 3-я Красногорская, работы выполнены на 30% и до середины октября планируется их завершение.

Помимо этого, окрашена и восстановлена скейт-площадка и малая сцена для проведения спортивных и культурных мероприятий. По обращению жителей на детской игровой площадке возле центральной площади выравнено и заменено и покрытие.

Завершены комплексные работы по опиловке, кронированию, вырубки поросли и самосева, и покоса травы.

В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы по завершении реконструкции в конце центральной аллеи будет установлена стационарная сцена. Работы планируется завершить до 10 октября.

Для любителей активного отдыха до конца сентября в Центральном парке культуры и отдыха разместится веревочный городок с роллердромом.

Комплексные работы по кронированию, покосу травы, вырубке поросли, самосева ведутся также и в парке Сказок в Томилине. В рамках содержания территории было заменено пять урн, окрашено 26 столбов и восстановлено два спортивных элемента.