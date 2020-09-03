РИАМО - 3 сен. В Москве объявлен аукцион на сдачу в аренду старинного здания 1917 года сроком на 10 лет, расположенного в центре города, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике​.

Площадь здания почти 35 квадратных метров. Оно расположено по адресу Переведеновский переулок, дом 16, строение 4. Лот расположен на первом этаже кирпичного здания в пешей доступности от метро «Бауманская». Согласно лотовой документации, здание не является объектом культурного наследия.

«Данный лот находится в инвестиционно привлекательном районе столицы в шаговой доступности от метро. Начальная цена годовой аренды помещения стартует от 413,8 тысяч рублей», - сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Здание подходит под офис, а также для различных организаций общественного назначения, за исключением гостиниц и подобных мест временного проживания, бань, рюмочных и других заведений, предназначенных под реализацию алкогольных напитков. Также объект не подойдет под организацию производства, шумной и экологически вредной деятельности.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 сентября. Торги пройдут 24 сентября. Ознакомиться со всеми предложениями об аренде городской недвижимости можно на Инвестиционном портале города Москвы.