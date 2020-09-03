РИАМО - 3 сен. Около 314 километров дорог, 100 транспортных сооружений и 51 пешеходный переход планируют построить в Москве в 2021-2023 годах, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Строительство дорог, тоннелей, мостов и эстакад остается одним из важнейших элементов масштабной работы по улучшению транспортной ситуации в городе.
Он также отметил, что в 2011-2019 годах в Москве построили 909 километров дорог. В эти годы были возведены 272 искусственных сооружения и 231 внеуличный пешеходный переход, реконструированы 14 вылетных магистралей, в том числе 16 развязок на МКАД.
В четверг в Москве были открыты две новые дороги: путь «Марьино - Саларьево» и выезд из Коммунарки на МКАД.
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