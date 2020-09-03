РИАМО - 3 сен. Двум бывшим сотрудникам аэропорта Шереметьево и иностранцу утвердили обвинение по делу о незаконном перемещении через таможню драгоценностей на сумму более 70 миллионов рублей, сообщается на сайте Московской международной транспортной прокуратуры.

В марте 2019 года иностранец, старший инспектор подразделения по охране общественного порядка линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево и бывший сотрудник этого же подразделения полиции незаконно переместили через таможню в международном аэропорту Шереметьево 16 килограмм драгоценных изделий.

«При этом, сумма не уплаченных таможенных пошлин и налогов составила почти восемь миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Всех обвиняемых заключили под стражу. Вину они не признали. Уголовное дело направили в Химкинский городской суд Московской области.