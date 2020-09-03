РИАМО - 3 сен. С начала года в Подмосковье провели капитальный ремонт в 1 574 многоквартирных домах, таким образом, план на этот год выполнен на 72%, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В регионе реализуют самую масштабную в стране программу по капремонту. До 2049 года в Подмосковье планируют капитально отремонтировать больше 44 тысяч многоэтажек.

«Особое внимание уделяется осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых зданий на территории Московской области. Технологии, применяемые при капитальном ремонте в Московской области, позволяют сэкономить на отоплении до 30%», - сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

Программа капитального ремонта включает ремонт фасадов, кровли, замену инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов. Также рабочие устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и заменяют лифты на современные.

В этом году планируют провести капитальный ремонт в 2 199 многоквартирных домов. Благодаря этому, условия жилья улучшатся для более чем 150 тысяч семей Московской области.