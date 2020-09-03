РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» 6 сентября пройдет открытая тренировка по скандинавской ходьбе и цигуну, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Она начнется в 08:00 на летней эстраде. Цигун - это целостная система, направленная на достижение и сохранение здоровья. Она включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики. Тренировку проведет сертифицированный специалист, инструктор по цигуну Оксана Мананникова», - говорится в сообщении.

Продолжительность занятия - 60-90 минут. С собой необходимо взять теплую одежду и удобную обувь с задником. Вход на тренировку свободный.

Более подробная информация по телефону: 8 (926) 420-25-15.