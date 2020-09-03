РИАМО - 3 сен. Средний житель России потребляет 2651,5 килокалорий в сутки, из них 33% поступает из продуктов животного происхождения – мясо и молоко, при этом рацион жителей сельской местности калорийнее, чем у горожан – 2865,4 килокалорий против 2577,8 килокалорий, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«В среднем россияне едят 80 грамм белков, 108,6 грамма жиров и 335,4 грамма углеводов в сутки. В сравнении с международными рекомендациями это неплохой показатель: житель РФ потребляет достаточно белка, не превышается норму углеводов, в избытке остаются только жиры», – говорится в сообщении.

Порядка 30-40% процентов калорий россияне получают из хлеба и хлебобулочных изделий. Мясо и мясные продукты дают в среднем 18% калорийности рациона. Сахар, кондитерские изделия и молоко – порядка 12%.

Больше всего россияне потребляют молока и молочных продуктов – 265,5 килограмма в год. На втором месте овощи и фрукты – 177,8 килограмма в год. На третьем – хлебные продукты (мука, макароны, крупа, бобовые) – 95,7 килограмма в год.

В целом за последние 15 лет в России отмечены улучшения структуры питания за счет увеличения потребления мясных и молочных продуктов, фруктов и овощей, внедрения пищевых продуктов, обогащенных микронутриентами, а также биологически активных добавок к пище.

Однако в РФ, как и в ряде друг стран, существует проблема лишнего веса. За последние несколько лет россиянам стали в два раза чаще ставить диагноз «ожирение», растет заболеваемость им среди детей. Из-за лишнего веса возникают различные заболевания, включая проблемы с сердцем и сахарных диабет.

Россиянам необходимо есть меньше жирной пищи, также следует снизить потребление сахара и простых углеводов. Вместо белого хлеба лучше покупать ржаные или цельнозерновые изделия. Также следует чаще есть свежие фрукты, овощи и зелень.