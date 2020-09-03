РИАМО - 3 сен. С начала этого года земельные инспекторы Подмосковья успели осмотреть свыше 20,8 тысячи земельных участков сельскохозяйственного назначения для выявления нарушений земельного законодательства и борщевика Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Наличие очагов сорняка подтвердилось на 6,2 тысячи участков. В прошлом году земельные инспекторы осмотрели более 15 тысяч участков, и борщевик Сосновского выявили на 2,3 тысячи из них.

«Административные комиссии начислили 88,6 миллиона рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с сорняком. Больше всего борщевика выявлено в городских округах – Рузский - он подтвержден на 824 земельных участках, Клин - на 480 земельных участках, Солнечногорск - на 409 земельных участках», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По суммам штрафов, начисленных на нарушителей, лидируют городские округа Клин, где штрафы превысили 25 миллионов рублей, Егорьевск – 19 миллионов рублей и Солнечногорск - 14,4 миллиона рублей.

Между тем, в начале года все округа Подмосковья получили перечень участков сельхозземель для проведения осмотров, в том числе 7,5 тысяч участков, на которых по имеющимся сведениям есть риск обнаружения очагов борщевика. Сотрудники земельного контроля 25 округов Подмосковья уже закончили плановые осмотры и передали дела в муниципальные административные комиссии для принятия административных мер, остальные муниципалитеты завершают осмотры.

Среди крупных муниципальных образований, охвативших большое количество земельных участков с фактами произрастания борщевика - Рузский округ, где осмотрели 905 участков, Домодедово - 623 земельных участка, Богородский - 700 участков.

Земельным инспекторам осталось осмотреть еще порядка 2,9 тысячи земельных участков. Закончить осмотр планируется в течение сентября.