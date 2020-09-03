РИАМО - 3 сен. В столице за последние две недели выявили на 4,5% случаев заражения коронавирусной инфекцией меньше, чем за предыдущие две недели, сообщает оперативный штаб Москвы.
За сутки в столице зарегистрировали 690 случаев заражения коронавирусом.
Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.
Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в мегаполисе за две календарные недели составил 0,25%. Если этот показатель меньше единицы, то эпидемиологическая ситуации в городе является стабильной.
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Текстовая трансляция
3 СЕНТЯБРЯ
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- В Подмосковье на выборах в сентябре будут выдавать защитные маски. Будет организовано бесконтактное измерение температуры на входе как для участников, так и для организаторов выборов.
- Свежая карта распротсранения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 4 995 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 690.
- Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией.
- За прошедшие сутки в столице умерли 13 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 857 человека с Covid-19.
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