РИАМО - 3 сен. В столице за последние две недели выявили на 4,5% случаев заражения коронавирусной инфекцией меньше, чем за предыдущие две недели, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в столице зарегистрировали 690 случаев заражения коронавирусом.

«Среди общего числа выявленных случаев 38,8% — граждане от 18 до 45 лет, 27,7% — от 46 до 65 лет, 11,6% — от 66 до 79 лет, 5,7% — старше 80 лет, 16,2% — дети», — отмечается в материале.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в мегаполисе за две календарные недели составил 0,25%. Если этот показатель меньше единицы, то эпидемиологическая ситуации в городе является стабильной.

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3 СЕНТЯБРЯ

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