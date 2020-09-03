РИАМО - 3 сен. Во время последнего заседания столичная градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) отменила проект по строительству спортивного объекта на улице Коккинаки, на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Освоение участка на улице Коккинаки инвестор не начал. От объектов капитального строительства участок свободен. Договор аренды земли будет расторгнут по соглашению сторон», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она уточнила, что на указанном земельном участке площадью 0,27 гектара инвестор ООО «Вертикаль» планировал построить спортивный объект с гаражом. Документация была готова.

Вопрос дальнейшего использования территории прорабатывается.