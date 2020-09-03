РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. 84 жителя Люберец приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы», которая в четверг прошла в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Всего же свои знания о Великой Отечественной войне на этой площадке смогли проверить более 1 800 жителей Подмосковья и 84 жителей из Люберец. Такое количество участников акции стало рекордным. Для жителей Московской области мероприятие стартовало в 12:00 – со сбора и регистрации участников, выдачи бланков и инструктажа. В 14:00 участники приступили к написанию диктанта», - говорится в сообщении.

«Диктант Победы» впервые прошел в 2019 году. В этом году он организован партией «Единая Россия» и приурочен к 75-летию Великой Победы. Суть акции заключается в сохранении военно-исторической памяти и проверке знаний по истории Великой Отечественной войны.