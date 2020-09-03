РИАМО - 3 сен. С начала этого года в эксплуатацию ввели 22 объекта газификации, общей протяженностью порядка 120 километров, обеспечив газом более 7 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Всего в 2020 году планируется построить 50 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья», – подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Новые объекты газификации заработали в Серебряных Прудах, Истре, Чехове, Шаховской, Воскресенске, Дмитровском, Наро-Фоминском, Одинцовском, Рузском городских округах.

Строительство ведется параллельно во всех населенных пунктах, обозначенных в плане газификации Подмосковья текущего года. 60% от общего числа объектов газификации будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.