РИАМО - 3 сен. В четверг в Москве вручили сертификат четырехмиллионному пользователю в этом сезоне, всего этим сервисом ежедневно в мегаполисе пользуются около 45 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Сертификат получила жительница Москвы Анастасия. Она пользуется услугами велопроката с 2017 года. За этот сезон совершила 431 поездку.

«Катаюсь на велосипедах проката вместе с мужем и друзьями — мы спортсмены, и очень любим активные виды отдыха. Велобайк для меня — это возможность поддерживать здоровый образ жизни. Поездки перед сном или в выходные заменяют нам кардиотренировки. А еще велобайк дает возможность передвигаться по городу без пробок», - рассказала девушка.

Анастасии вручили сертификат на доступ в сезон-2021.