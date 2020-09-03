РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Подрядная организация приступит к очистке Малаховского озера Люберец в конце сентября 2020 года, эти работы будут выполнены в рамках второго этапа благоустройства зоны отдыха, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«На сегодня мы завершили работы по строительству дамбы на реке Македонка в парке Малаховское озеро. В зоне отдыха обустроена тропиночная сеть, частично организованы велодорожки, сделано освещение, устанавливаются видеокамеры для обеспечения безопасности. В конце сентября начнутся работы по очистке озера, после чего в водоем выпустят более 45 тысяч мальков», - сказал Ружицкий.

В настоящее время в зоне отдыха продолжается обустройство территории. Этой осенью полностью завершат работы по установке опор освещения, урн, скамеек, вазонов, парковых качелей, велодорожек. Кроме того, подрядчики обустроят входные группы, две волейбольные и пять смотровых площадок, набережную над водой, высадят живые изгороди, цветники.

Благоустройство территории Малаховского озера началось осенью 2019 года.