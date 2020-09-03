РИАМО - 3 сен. Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали подозреваемых в организации незаконной миграции в Москве, злоумышленники изготавливали поддельные документы, сообщается на сайте «МВД медиа».

Оперативники выяснили, что преступники изготавливали и продавали иностранцам, находящимся в России с нарушением миграционного законодательства, поддельные документы. За свои услуги они получали 2-3 тысячи рублей. Согласно предварительной информации, общая сумма нелегального дохода превысила шесть миллионов рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое предполагаемых участников группы – уроженцы одной из стран Средней Азии. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При проведении обысков по местам фактического проживания фигурантов обнаружено пресс-оборудование для изготовления поддельных документов, персональные компьютеры и мобильные телефоны. Также изъяты отрывные части бланков регистраций по месту пребывания иностранных граждан и миграционные карты.

По факту противоправной деятельности было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.