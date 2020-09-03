РИАМО - 3 сен. Новое здание детской школы искусств откроется 4 сентября в деревне Демихово на территории Орехово-Зуевского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Школу основали в 1990 году, ранее она размещалась в арендованном здании бывшей пожарной части. Возведение нового здания школы началось в 2016 году.

«Проект реализован в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на средства бюджета», – уточняется в сообщении.

В школе обучаются 418 человек по 10 специальностям. После введения в эксплуатацию нового современного здания детская школа искусств введет еще шесть новых специальностей, среди которых будут народное пение, фольклорный театр, декоративно-прикладное творчество, компьютерная графика и анимация, художественная фотография и дизайн. Количество обучающихся вырастет до 650 человек.

В новом здании школы искусств будет создан концертный зал на 120 мест, в котором будут проводиться конкурсы, фестивали, педагогические семинары и конференции.