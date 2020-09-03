РИАМО - 3 сен. Индустрия гостеприимства Москвы серьезно пострадала в период временных ограничений отраслей экономики, она потеряла в апреле и в мае до 90% прошлогоднего оборота, однако сейчас начала активно восстанавливаться, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Рост оборотов отрасли в июле к предыдущему месяцу составил 110%, в августе – 38%, и достиг 39,65 миллиарда рублей», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, динамика роста гостиничного сектора в августе составила 27%, туристических агентств — 39%.

Однако говорить о полном восстановлении туристической отрасли до уровня очень успешного для этого сектора минувшего года пока рано. Обороты отрасли восстановлены по сравнению с аналогичным периодом времени в 2019 году только на 46%.

При этом можно ожидать, что загрузка гостиниц и выручка турагентств города постепенно восстановится до уровня прошлого года.