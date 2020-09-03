РИАМО - 3 сен. В столичном районе Марьина Роща реконструируют пожарно-спасательную часть №35, расположенную на улице Полковой, дом 12, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Срок действия разрешения на строительство – до 17 июня 2021 года. Работы проведут за счет городского бюджета», — отмечается в материале.

В ходе реконструкции обновят кровлю и фасады здания, заменят входные двери, окна и внутренние перегородки, проведут отделку всех помещений.

Также пройдут работы по обновлению учебно-тренировочной башни. В новом здании будут размещаться газодымозащитная служба, пожарная техника и техобслуживание со смотровой ямой, пункт связи, тренажерный зал, учебный класс, комнаты психологической разгрузки, отдыха, приема пищи, служебные и технические помещения.

Территорию рядом с частью озеленят и благоустроят: разобьют газоны, установят новое ограждение, поставят скамейки и урны. Еще установят спортплощадку с покрытием из резиновой крошки, оборудуют открытую автостоянку, отремонтируют проезды и тротуары.

«По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства на объектах. График проверок пожарно-спасательной части на Полковой улице будет утвержден после получения извещения о начале строительно-монтажных работ», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что к проверкам на всех стадиях привлекут специалистов центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований.