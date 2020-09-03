РИАМО - 3 сен. Теперь клиенты могут продлить действующий договор аренды индивидуального сейфа удаленно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», раньше для этого арендатору требовалось приехать в офис лично или сделать доверенность, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

«Все больше продуктов и сервисов Сбербанка переходят в онлайн, при этом аренда сейфовой ячейки – это традиционно физический продукт, связанный с посещением банка. Благодаря появлению нового сервиса у наших клиентов появится уникальная возможность продлевать аренду сейфа в мобильном приложении и не тратить время на логистику», - сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков.

Он добавил, что раньше для продления аренды клиентам требовалось около часа для того, чтобы приехать в отделение лично, как это принято обычно в других банках.