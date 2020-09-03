РИАМО - 3 сен. Готовность подмосковных объектов ЖКХ и энергетики к отопительному сезону 2020-2021 годов составляет 93%, а электросетевые компании уже полностью готовы к зиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков <...>, энергетики смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Целиком закончить работы планируется до 15 сентября.

Электросетевые компании отремонтировали 1 603 трансформатора, 1 175 выключателей, 1 898 километров воздушных и кабельных линий электропередач, расчистили порядка 5 780 гектаров просек.

Лучшими в подготовке стали муниципальные образования в Балашихе, Кашире, Ленинском городском округе, Котельниках и Подольске.