РИАМО - 3 сен. Приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельной аварии на Садовом кольце будет оглашен через пять дней, сообщает ТАСС.

«Приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП будет оглашен 8 сентября», – уточняется в сообщении.

В четверг в суде состоялось очередное заседание по делу о ДТП с участием артиста, в котором погиб курьер Сергей Захаров. В качестве наказания для актера сторона обвинения запросила 11 лет колонии.

Сам Ефремов признал свою вину в ДТП. Он заявил, что раскаивается и отметил, что пришел в суд, чтобы «решить все честно».