РИАМО – 3 сен. Уже сейчас россияне могут вновь отдохнуть в Египте, ОАЭ, на Мальдивах или в Дубае, эксперт проанализировал, какие перспективы ждет международный туризм в дальнейшем, сообщает Nation News.

Сейчас в Каир планируют отправлять по три рейса в неделю. В Дубай и на Мальдивы — по два рейса.

«Дубай всегда был точкой притяжения для российских туристов, я думаю, что с точки зрения своей ниши, это направление быстро восстановится. Это достаточно положительный момент для международного выездного туризма, для российских туристов», — сказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко.

Он добавил, что Мальдивы — достаточно популярное направление для россиян. При этом направлением пользуются круглый год. Поэтому россияне также будут часто туда летать. Оно еще наберет обороты.

С первого августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, с 15 августа — со Швейцарией. Но выехать туда могут только те, у кого есть вид на жительство в этой стране. Ранее рейсы в Швейцарию выполнялись раз в неделю, теперь туда будут летать четыре раза в неделю.

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3 СЕНТЯБРЯ

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