РИАМО - 3 сен. Более 1 миллиона поездок совершили в Москве пользователи сервиса аренды самокатов с начала сезона, а самокатный парк столицы увеличился в два раза, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Аренда электросамокатов набирает все большую популярность. В среднем только на одном электросамокате в день вы совершаете 7 поездок, а всего в Москве их более 5 тысяч – от шести разных операторов», – уточняется в сообщении.

Число поездок на самокатах в этом году возросло в два раза. Во столько же увеличилось количество самих транспортных средств.

Электросамокат стал полноценным экологичным видом городского транспорта. На нем можно добраться в любой район города.