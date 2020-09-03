РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. В подмосковном Подольске участникам исторической акции «Диктант Победы» раздали автобиографические книги «Комбат» ветерана Великой Отечественной войны Георгия Баранова, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В «Диктанте Победы» в Подольском выставочном зале приняли участие первый замглавы Подольска Виктор Чуб, депутат Московской областной думы Павел Максимович, депутаты, школьники, ветераны. За участие в акции горожанам выдавали поощрительные дипломы и памятные подарки.

«В Подольском выставочном зале перед Диктантом Победы прошла презентация автобиографической книги «Комбат» и автограф-сессия участника войны, командира артиллерийской батареи подполковника в отставке Георгия Баранова. Он раздал книги с автографом ветеранам и всем, кто принял участие в Диктанте Победы, а это около 80 человек», - сказала сотрудница администрации округа, организатор акции Ольга Баканова.

Акция проходила одновременно с выставкой «Подольчане на защите Отечества». В экспозиции можно было посмотреть тематические работы состоявшихся и начинающих подольских художников, фотографии Героев Советского Союза, выставку поисковых отрядов «43-я Армия в боях на Нарском рубеже обороны в 1941 году», которая стала итогом более чем 30-летних поисков и работ в архивах командира военно-патриотического объединения «Память» Игоря Красильникова и его соратников.

«В книге описано так, как было на самом деле. Если плохо, то я так и писал, если хорошо, то об этом тоже можно будет узнать. В ней есть упоминания о таких исторических личностях, как приемный сын Сталина Артем Сергеев, советский генерал-майор артиллерии, один из основателей зенитных ракетных войск СССР, участник Великой Отечественной войны, прототип Василия Теркина и других, с кем мне приходилось встречаться. Хочу, чтобы новые поколения знали правду о той страшной войне», - сказал Баранов.

Он вспомнил, как в свое время перед войной в выпускном классе также писал сочинение и пожелал всем пройти тест без ошибок. Книгу ветерана выпустили тиражом одна тысяча экземпляров, она есть во всех библиотеках города.

Баранов окончил 2-е Ленинградское Краснознаменное артиллерийское училище в звании лейтенанта. Прошел всю войну от Кубани до Берлина, четырежды ранен. Награжден пятью боевыми орденами, среди них два ордена Красной Звезды и три Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года».