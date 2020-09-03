РИАМО - 3 сен. В четверг сотрудники пожарно-спасательного отряда № 310 нашли живым и здоровым жителя поселения Кленовское, который ушел за грибами и заблудился в лесу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«В службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о том, что около деревни Коротыгино поселения Кленовского, мужчина заблудился в лесу и не может найти дорогу», – отметил собеседник агентства.

На место оперативно отправилась мобильная группа быстрого реагирования на мотоциклах. Приехав, спасатели связались с потерявшимся грибником по телефону. Включив звуковые спецсигналы, они сориентировали мужчину и пошли в примерном направлении навстречу.

Через 30 минут грибника удалось найти в лесу. Медицинская помощь ему не потребовалась. Сотрудники пожарно-спасательного отряда вывели грибника из леса и помогли ему добраться до дома.

Спасатели предупреждают, что перед походом в лес необходимо зарядить телефон, пополнить счет и взять устройство с собой. Лучше отправляться в лес не в одиночестве.