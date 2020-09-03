РИАМО - 3 сен. С начала года в Подмосковье выплату на питание в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» назначили 224 209 жителям региона – беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Для получения ежемесячной денежной выплаты на питание необходимо подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области, в МФЦ, либо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

С начала текущего года в Подмосковье поменялась форма обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. Им вместо предоставления молочной кухни в натуральном виде выдается ежемесячная денежная выплата.

Беременным женщинам платят 400 рублей, кормящим матерям – тысячу рублей, детям от 0 до 1 года – тысячу рублей; детям от одного года до трех лет – 600 рублей.