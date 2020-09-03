РИАМО(БАЛАШИХА) - 3 сен. Глава Балашихи Сергей Юров и депутат Госдумы РФ Максим Сураев стали участниками Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг Балашиха присоединилась к Всероссийской акции «Диктант Победы», которая проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности. В этом году она посвящена 75-летнему юбилею Великой Победы. Одной из площадок для написания диктанта в Балашихе стала гимназия №1 имени героя России А.В. Баландина.

«Сегодня (3 сентября – ред.) по инициативе всероссийской политической партии «Единая Россия» мы вместе со всей страной написали «Диктант Победы». Эта акция посвящена 75-летию Победы. В этом году в Балашихе было организовано 58 площадок. Очень приятно, что сегодня пришло около шести тысяч жителей городского округа, которые изъявили желание добровольно проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны», – сказал Юров.

Он добавил, что все желающие принять участие в «Диктанте Победы» регистрировались на федеральном портале.

По его словам, вопросы, которые были сформулированы в диктанте на знание основных вех истории Великой отечественной войны, позволяют еще раз задуматься, перечитать историю Победы, чтобы помнить правду, не забывать о происходивших событиях, а также узнать о неизвестных фактах истории.

Участники акции в течение 45 минут отвечали на 25 вопросов о Великой Отечественной войне. В гимназии №1 имени А. В. Баландина Балашихи диктант написали более 160 человек, в том числе и депутат Госдумы герой России, летчик-космонавт Максим Сураев, депутаты Мособлдумы, представители совета депутатов, Общественной палаты горокруга, а также ветеран Великой Отечественной войны Илья Красносельцев.

«Мне показалось, что по сравнению с прошлым годом вопросы были намного сложнее. Ответил не на все вопросы. Но это прекрасная возможность вновь перечитать книги по истории Великой Отечественной войны, великих сражениях», - подчеркнул Сураев.

Из-за пандемии коронавируса «Диктант Победы» был перенесен на 3 сентября. Диктант прошел с беспрецедентными мерами безопасности. Всем участникам измеряли температуру, выдавали индивидуальные средства защиты, на площадках соблюдалась социальная дистанция.

Результаты диктанта каждый участник сможет узнать индивидуально на сайте акции 30 сентября 2020 года. Победители будут определяться на федеральном и региональном уровнях.