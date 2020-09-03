РИАМО - 3 сен. Теплая погода не будет покидать Московский регион в первые выходные сентября, празднование Дня города в столице пройдет без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В субботу и воскресенье погоду в Московском регионе будет определять западная периферия антициклона. Атмосферное давление немного понизится, оставаясь выше нормы», – говорится в сообщении.

Ночи останутся теплыми, а днем при облачности существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха в ночные часы в Москве превысит 10 градусов, днем – комфортные 22-23 градуса. Средняя суточная температура воздуха превысит норму на три градуса.

День города в Москве будут праздновать 5 и 6 сентября. Из-за ситуации с коронавирусом в городе не планируется массовых гуляний на Тверской улице, а также крупных концертов и фейерверков.