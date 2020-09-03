РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 сен. Порядка 200 волонтеров из молодой гвардии помогли провести акцию «Диктант Победы» на самой массовой площадке в России – в МВЦ «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске, сообщил руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Александр Толмачев.

В МВЦ «Крокус Экспо» в Красногорске в акции «Диктант Победы» в четверг приняли участие более 1,5 тысяч человек. Это стало самым массовым написанием диктанта в стране. Рекорд занесли в Книгу рекордов России.

«На площадке в «Крокус Экспо» задействовано около 200 волонтеров. Примерно десятая часть из них – жители горокруга, остальные ребята из других муниципалитетов», - сказал Толмачев.

По его словам, в Подмосковье на более чем 1,2 тысячи площадках работали 6,5 тысяч волонтеров.

«Ребята на протяжении недели информировали людей об акции в соцсетях, участвовали в пикетах, раздавали флаеры и небольшие шоколадки», - пояснил Толмачев.

Среди участников акции в «Крокус Экспо» разыграли ценные призы. С помощью генератора случайных чисел определили обладателей 75 кружек, пауэрбанков, беспроводных наушников, планшетов и смартфонов.