РИАМО - 3 сен. В столице задержали двух мужчин, которые изнасиловали свою 40-летнюю знакомую в одной из квартир по улице Нелидовской и украли у нее имущество на сумму более 18 тысяч рублей, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» и части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

«В настоящее время с подозреваемыми проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы», — сказала собеседник агентства.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании в отношение фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.