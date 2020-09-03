РИАМО - 3 сен. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал, что слишком мягкий приговор суда по делу Михаила Ефремова может развязать руки тем, кто продолжает садиться за руль авто в пьяном виде, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению Добровинского, актер должен получить тот срок, который просят для него родственники погибшего в аварии курьера Сергея Захарова.

«Суд над Ефремовым — это знаковый процесс. Недопустимо развязать руки тем, кто садится за руль нетрезвым», — сказал адвокат.

Ранее прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

В начале июня джип Grand Cherokee под управлением Ефремова врезался в фургон Lada на Садовом кольце в столице. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Свою вину артист долгое время не признавал, но на заседании в четверг заявил, что признает себя виновным.​

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