РИАМО – 3 сен. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал здравой инициативу о запрете на продажу безалкогольного пива детям, сообщает Nation News.

Идея оградить несовершеннолетних от безалкогольного пива принадлежит члену Общественной палаты РФ, руководителю федерального проекта «Трезвая Россия» Султану Хамзаеву.

«Думаю, что все надо взвесить и обсудить. У нас в комитете есть два профессора-нарколога, психиатры, есть специальный подкомитет. Инициатива, я думаю, разумная, зерно в этом есть», — сказал Морозов.

По его мнению, после употребления безалкогольного пива подросток может перейти на алкогольные напитки и стать зависимым от спиртного.​