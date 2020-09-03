РИАМО - 3 сен. На выборах в сентябре всех членов участковых избирательных комиссий обеспечат средствами индивидуальной защиты, избирателям будут выдавать маски и индивидуальные ручки, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Всего в единый день голосования 13 сентября в Подмосковье будут избраны 170 депутатов в советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Фрязина, Электростали и поселка Молодежный. Еще 13 депутатов планируют избрать на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском округах, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке. Охват избирателей составляет более миллиона человек.

«Вся организация работы будет осуществлена по тем же принципам, что и голосование по поправкам к Конституции. Мы приняли решение перенять весь опыт противодействия распространению коронавируса», - сказал Березкин.

Он отметил, что каждый член комиссии будет обеспечен средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, защитными экранами, халатами. Помещения будут проветривать.

«Каждому избирателю мы будем предлагать маску, будут использоваться отдельные индивидуальные ручки, санитайзеры на входе», - уточнил Березкин.

По его словам, также будет традиционное бесконтактное измерение температуры на входе как для участников, так и для организаторов выборов.

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