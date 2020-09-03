Открытие Московской международной книжной ярмарки, на которой главные издательские дома России и популярные авторы представили книжные новинки, состоялось в столице 2 сентября. Корреспондент РИАМО посетил ММКЯ и узнал, насколько силен книжный «голод» читателей после самоизоляции и как изменилось главное мероприятие книголюбов.

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На новом месте

В 2020 году ММКЯ впервые сменила привычную площадку – из павильона на ВДНХ ярмарка переехала в самый центр столицы, в центральный выставочный зал «Манеж».

Цепь из людей, желающих посетить выставку, начала расти уже с десяти утра. Большинство посетителей ярмарки были в масках и перчатках, но находились и те, кто не хотел обременять себя правилами безопасности – охранники вежливо напоминали им о необходимости индивидуальных средств защиты.

Внутри выставочного зала глаза разбегаются от огромного количества стендов издательских домов. Самыми яркими, пожалуй, были площадки «Эксмо» и «АСТ». Они расположились рядом с центральной сценой, где и состоялось торжественное открытие ММКЯ.

«Несмотря на ограничения, мы рады, что смогли провести книжную ярмарку, хоть и в такой непривычной обстановке», – сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Поздравить всех гостей ярмарки с открытием пришел и спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой: «Я очень рад всех видеть и приветствовать. Конечно же хочется поблагодарить врачей, которые не прекращали работать во время пандемии».

Советник президента России отметил, что проведение такого масштабного мероприятия в самом центре Москвы – настоящий символ победы над пандемией.

«Надо поблагодарить организаторов, которые в таких непростых условиях, создали абсолютно привычную для нас атмосферу», – отметил Владимир Толстой.

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Хорошая книга может вылечить

Несмотря на большое количество людей, за счет правильной логистики и расположения павильонов внутри выставочного зала почти не создавалось столпотворения. Конечно, именитые писатели привлекали к себе внимание, но большинство гостей были сконцентрированы на главном – книгах.

«Конечно, я очень рада, что после всех ограничений столица возвращается к привычному образу жизни. Да, опасность еще есть, но очень здорово, что власти разрешили провести книжную ярмарку. Мы пришли всей семьей, так как за время самоизоляции прочитали все книги, которые были дома. Пора пополнять библиотеку», – поделилась впечатлениями жительница Москвы Елизавета Зиммина.

Действительно, определенный уровень книжного «голода» можно заметить невооруженным глазом. Полки опустошались буквально за считанные минуты, а продавцы только и успевали подносить новые партии книг.

«Пандемия нам доказала, что даже в самые темные времена хорошая книга может вылечить. Вы только подумайте, у нас было столько свободного времени, что многие люди стали просто сходить с ума! Дом превращался в тюрьму. Но только откроешь очередную книгу, как на душе становится легче», – рассказал гость ярмарки Виктор Кондрашин.

По словам Виктора, в период самоизоляции он открыл для себя много новых авторов, в числе которых был Дмитрий Глуховский, известный серией книг «Метро 2033». В этом году издательство «АСТ» выпустило всю трилогию в специальном подарочном издании. Фанаты постапокалиптики просто не могли пройти мимо.

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Звездные гости и муки выбора

Спустя несколько часов нахождения на ММКЯ приходит ощущение, что и малой доли ассортимента посмотреть не удалось – так много всего представлено на ярмарке. Разобраться в литературном многообразии помогла Галина Юзефович – литературный критик, которая представила свою новую книгу «Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг» – сборник рецензий от «Редакции Елены Шубиной».

«Огромное спасибо всем тем, кто рискнул прийти на это мероприятие. Все, кто здесь сегодня собрался – подлинные храбрецы!», – поблагодарила гостей ярмарки Юзефович.

Знаменитый критик отметила, что в последнее десятилетие русские люди начали интересоваться разными жанрами художественной литературы.

За счет очень плотной программы ММКЯ приходилось выбирать кого послушать. Вот, с одной стороны, Галина Юзефович рассуждает о творчестве Виктора Пелевина, а рядом Владимир Познер рассказывает о разнице менталитетов россиян и японцев. «Мысли вслух» – этими словами Познер представил новое издание своей книги «Одноэтажная Америка».

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В ногу со временем

Технологии не стоят на месте и, если вы не хотите общаться с людьми, то вам с радостью поможет робот. Несколько таких электронных помощников разъезжают по выставочному залу и с огромным удовольствием рассказывают о литературных новинках.

Автору книги «Почти счастливые женщины» Марии Метлицкой от издательства «Эксмо» также пришлось пользоваться благами цивилизации – видеосвязью. Писательница находится в Израиле, но не смогла отказаться от общения со своими читателями.

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