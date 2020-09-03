РИАМО - 3 сен. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы приняла решение о прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Шоссейная, дом 110 в Юго-Восточном автономном округе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Так, на земельном участке площадью 1,28 гектара инвестор планировал строительство объекта для производства транспортных средств и оборудования суммарной поэтажной площадью свыше 15 тысяч квадратных метров.

«Разрешение на строительство объекта инвестору ООО «Нематек» не выдавалось, к освоению участка он не приступил», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Договор аренды земельного участка, заключенный в 2011 году, будет расторгнут по соглашению сторон. Сейчас на участке расположены объекты капитального строительства общей площадью более 2 тысяч квадратных метров, находящиеся в собственности инвестора, а также металлоконструкции.