РИАМО - 3 сен. Около 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность в единый день голосования 13 сентября в Подмосковье, во время досрочного голосования будут задействованы более 1 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Всего в единый день голосования 13 сентября в Подмосковье будут избраны 170 депутатов в советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Фрязина, Электростали и поселка Молодежный. И 13 депутатов планируют избрать на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском округах, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.

«Для обеспечения безопасности 13 сентября будут задействованы 1706 сотрудников полиции, 105 — Росгвардии, 250 — ГИБДД», - сказал Березкин.

Он отметил, что также представители правоохранительных органов будут задействованы при проведении досрочного голосования 11 и 12 сентября.

Для обеспечения безопасности выборов 11 и 12 сентября будут задействованы более 1 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.