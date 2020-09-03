РИАМО - 3 сен. «Чешуя рыбы» будет украшать потолок наземного павильона станции «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, вентиляционные киоски замаскируют под декоративную стену-навес, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству.

«Наземный павильон метро лаконичен и выполнен почти полностью из стекла, однако уже при входе пассажиры начнут погружаться в эстетику станции – потолок павильона будет выполнен в виде гигантских чешуек золотистого оттенка. Сложную волнистую поверхность сформируют из латунных пластин», – рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Кроме того, архитекторами бюро Za Bor были предложены варианты благоустройства территории вокруг павильона станции.

«Вентиляционные киоски будут интегрированы в декоративную стену-навес – элемент благоустройства, отделяющий площадь с наземным павильоном от окружающей территории. Такое решение позволит фактически замаскировать технические сооружения», – объяснил Кузнецов.

В ходе работы над проектом станции «Нагатинский затон» была изучена ихтиофауна столичных водоемов и с энциклопедической точностью отрисованы 12 видов рыб, которые в них обитают. Изображения будут выполнены в виде мозаичных панно из гранита. Станция станет своего рода музеем, посвященным речным обитателям.