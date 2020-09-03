РИАМО - 3 сен. Режим работы школ 11 и 12 сентября могут изменить в семи муниципальных образованиях Подмосковья, чтобы провести на территории учреждений досрочное голосование, заявил председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин.

Всего на выборах в Подмосковье будут избраны 170 депутатов в советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Фрязина, Электростали и поселка Молодежный. Там будут проводить досрочное голосование 11 и 12 сентября. Сам единый день голосования пройдет 13 сентября.

«Мы направили письмо на министра образования Московской области с просьбой изменить график работы образовательных учреждений, если таковое запланировано, применять различные формы дистанционного обучения либо проводить «дни здоровья». <...> Минобразования нас поддерживает», - сказал Березкин.

Он отметил, что важно организовать отдельный вход и выход для избирателей, чтобы они не пересекались с образовательным процессом.

«С министерством образования идет плотная работа совместно с главами, чтобы пересечение нашей работы с организацией образовательного процесса было сведено к минимуму», - заключил Березкин.